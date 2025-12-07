Sevgili Kova, haftanın ilk günlerinde gökyüzünde gerçekleşen Merkür ve Uranüs karşıtlığı, ev ve iş hayatında sürpriz değişikliklerin habercisi oluyor. Belki yeni bir eve taşınmayı düşünüyorsun, belki de evindeki düzeni kökten değiştirmeyi planlıyorsun. Ya da iş programında beklenmedik bir değişiklikle karşılaşıyorsun. Bu beklenmedik durumlar, seni ani ve hızlı kararlar almaya itebilir. Ancak bu durum, aslında seni daha yaratıcı ve yenilikçi bir hale getiriyor. Hızlı tempoyu seviyorsun ve bu durum, senin enerjini yükseltiyor.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise, sorumluluklarını yeniden düzenlemeye başlıyorsun ve iş akışını daha verimli bir hale getiriyorsun. Belki bir toplantıda sergilediğin sakin ve soğukkanlı tavır, seni bir anda karar verici bir konuma taşıyabilir. Bu durum, profesyonel hayatında yeni kapılar aralayabilir. Bu kapılar, belki de hayatının en önemli fırsatlarını beraberinde getirebilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…