6 Ekim - 12 Ekim Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta zihinsel aktivitelerin yoğunluğu ve hızı, bedenini biraz yorgun düşürebilir. Bilgi bombardımanı altında kalacağın bu hafta, elektronik cihazlarla olan ilişkin, baş ve göz bölgende hassasiyet yaratabilir. Bu yüzden, gözlerine biraz şefkat göstermeyi unutma.

Bilgisayar ekranına bakmaktan biraz uzaklaşıp doğa yürüyüşleri yapmayı dene. Bu, hem gözlerin için mükemmel bir mola olacak hem de aklını boşaltmana yardımcı olacak. Sadece etrafındaki güzelliklere odaklan, kuşların cıvıltısını dinle, ağaçların hışırtısını hisset ve yeşilin huzur veren tonlarına kendini bırak. Bu, seni dengede tutacak ve zihinsel yorgunluğunu alıp götürecek. Ayrıca, nefes egzersizleri yapmayı da ihmal etme. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…