6 Ekim - 12 Ekim Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
6 - 12 Ekim 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 6 Ekim - 12 Ekim haftasında Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta zihinsel aktivitelerin yoğunluğu ve hızı, bedenini biraz yorgun düşürebilir. Bilgi bombardımanı altında kalacağın bu hafta, elektronik cihazlarla olan ilişkin, baş ve göz bölgende hassasiyet yaratabilir. Bu yüzden, gözlerine biraz şefkat göstermeyi unutma.

Bilgisayar ekranına bakmaktan biraz uzaklaşıp doğa yürüyüşleri yapmayı dene. Bu, hem gözlerin için mükemmel bir mola olacak hem de aklını boşaltmana yardımcı olacak. Sadece etrafındaki güzelliklere odaklan, kuşların cıvıltısını dinle, ağaçların hışırtısını hisset ve yeşilin huzur veren tonlarına kendini bırak. Bu, seni dengede tutacak ve zihinsel yorgunluğunu alıp götürecek. Ayrıca, nefes egzersizleri yapmayı da ihmal etme. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

