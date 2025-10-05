6 Ekim - 12 Ekim Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu haftanın ilk günlerinde, Merkür'ün Akrep burcuna olan etkisi, kariyerinle ilgili derinlemesine düşünmeye ve analizler yapmaya itiyor seni. İş hayatında artık detaylardan çok genel stratejiye odaklanıyor, uzun vadeli planlar peşinde koşuyorsun. Bu hafta içinde attığın temeller, geleceğini şekillendirme potansiyeline sahip. Bu yüzden, attığın her adımı dikkatle planlamalı ve hareket etmelisin.

Haftanın ortasında Koç burcundaki Dolunay, iş hayatındaki iletişimi canlandırıyor. Bu dönemde, cesurca ön plana çıkabilir, fikirlerini açıkça ifade edebilirsin. Ancak, hızlı ve aceleci kararlar almak yerine, her şeyi ayrıntılı bir şekilde düşünmeye zaman ayırmalısın.

Gelelim aşka! Venüs ve Satürn'ün karşıt konumları, aşk hayatında duygusal sınırlarını yeniden belirlemene neden oluyor. Kalbini korumak isteyebilirsin ancak bu durum, mevcut ilişkilerini daha da güçlendirecek. Sevginin sorumlulukla birleştiği bir hafta seni bekliyor. Bu hafta, aşk hayatında ve kariyerinde önemli adımlar atabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…