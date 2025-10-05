onedio
6 Ekim - 12 Ekim Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
6 - 12 Ekim 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 6 Ekim - 12 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 6 Ekim - 12 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta seni neler mi bekliyor? Gökyüzünde Venüs ve Satürn'ün karşıt konumlarına tanıklık edeceğiz ve bu durum, aşk hayatında bazı değişiklikler yapmana neden olacak. Duygusal sınırlarını yeniden belirlemek, kalbini bir zırhla korumak isteyebilirsin. Ancak unutma ki, bu durum aslında mevcut ilişkilerini daha da güçlendirecek bir etkiye sahip.

Bu hafta aşkın ve sorumluluğun birleştiği bir dönem seni bekliyor. Belki de bu, sevdiğin kişiye karşı olan hislerini daha da derinleştirecek ve birlikteliğinizi daha da sağlamlaştıracak. Bu hafta, aşk hayatında ve kariyerinde önemli adımlar atma fırsatı bulabilirsin. Belki de uzun zamandır hayalini kurduğun terfi, belki de hayatının aşkıyla karşılaşma... Kim bilir? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

