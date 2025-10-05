6 Ekim - 12 Ekim Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta seni neler mi bekliyor? Gökyüzünde Venüs ve Satürn'ün karşıt konumlarına tanıklık edeceğiz ve bu durum, aşk hayatında bazı değişiklikler yapmana neden olacak. Duygusal sınırlarını yeniden belirlemek, kalbini bir zırhla korumak isteyebilirsin. Ancak unutma ki, bu durum aslında mevcut ilişkilerini daha da güçlendirecek bir etkiye sahip.

Bu hafta aşkın ve sorumluluğun birleştiği bir dönem seni bekliyor. Belki de bu, sevdiğin kişiye karşı olan hislerini daha da derinleştirecek ve birlikteliğinizi daha da sağlamlaştıracak. Bu hafta, aşk hayatında ve kariyerinde önemli adımlar atma fırsatı bulabilirsin. Belki de uzun zamandır hayalini kurduğun terfi, belki de hayatının aşkıyla karşılaşma... Kim bilir? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…