Kova Burcu right-white
27 Ekim 2025 - 2 Kasım 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.10.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 27 Ekim - 2 Kasım haftasında Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, gökyüzündeki Merkür ile Uranüs karşıtlığı, bu hafta senin için biraz zorlu geçebilir. Bu iki gezegenin karşıt pozisyonları, beklenmedik değişimlerle zihinsel yoğunluğunu artırabilir ve seni biraz huzursuz hissettirebilir. Ancak endişelenme, çünkü bu durumun üstesinden gelmek için bazı tavsiyelerimiz var.

Öncelikle, ani ve hızlı kararlar vermekten kaçınmanı öneriyoruz. Bu hafta, düşüncelerini ve duygularını kontrol altında tutmanın en iyi yolu, sakin ve ölçülü hareket etmek olacak. Ani kararlar, durumu daha da karmaşık hale getirebilir ve seni daha fazla stres altına sokabilir. Bunun yerine, sakin nefes çalışmaları ve kısa meditasyonlar yapmayı düşün. Bu teknikler, zihnini sakinleştirmene ve odaklanmana da yardımcı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

