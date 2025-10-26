Sevgili Kova, gökyüzündeki Merkür ile Uranüs karşıtlığı, bu hafta senin için biraz zorlu geçebilir. Bu iki gezegenin karşıt pozisyonları, beklenmedik değişimlerle zihinsel yoğunluğunu artırabilir ve seni biraz huzursuz hissettirebilir. Ancak endişelenme, çünkü bu durumun üstesinden gelmek için bazı tavsiyelerimiz var.

Öncelikle, ani ve hızlı kararlar vermekten kaçınmanı öneriyoruz. Bu hafta, düşüncelerini ve duygularını kontrol altında tutmanın en iyi yolu, sakin ve ölçülü hareket etmek olacak. Ani kararlar, durumu daha da karmaşık hale getirebilir ve seni daha fazla stres altına sokabilir. Bunun yerine, sakin nefes çalışmaları ve kısa meditasyonlar yapmayı düşün. Bu teknikler, zihnini sakinleştirmene ve odaklanmana da yardımcı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…