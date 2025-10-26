Sevgili Kova, bu hafta aşk hayatında bir romantizm fırtınası kopuyor. Gökyüzündeki Merkür ve Neptün üçgeni, aşkın ve romantizmin kapılarını ardına kadar açıyor. Hayal gücünün ve sezgilerinin parlak ışığı, ilişkini beklenmedik bir boyuta taşıyor. Küçük ama anlamlı sürprizler, içtenlikle yazılmış mesajlar ve ilginç, unutulmaz deneyimler, aşkın sınırlarını zorluyor ve belki de yeni bir sayfa açıyor.

Bekar Kova burçlarına ise buradan bir uyarı yapmamız gerekiyor: Aşk, sizi sarmalamak için hazır, peki ya siz? Kendinizi sosyal ortamlara atın, hayatın ritmine karışın ve bu hafta aşkı bulun. Belki de hayatınızın aşkıyla tanışmak için doğru zaman bu zaman. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…