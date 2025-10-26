Sevgili Kova, bu hafta Merkür ve Uranüs karşıtlığı, iş hayatında biraz hareketlilik getirecek gibi görünüyor. Sürprizler ve beklenmedik gelişmeler kapıda! Aniden değişen durumlar veya hiç beklemediğin fırsatlar, kariyerinde yeni bir rota belirlemen için ideal olabilir. Bu süreçte esnek ve yaratıcı olmak, sana bir adım öne geçirecek. Özellikle teknolojiyle ilgili veya yenilikçi projelerde, fark yaratman için mükemmel bir zaman!

Haftanın ortasında ise iletişim ve organizasyon becerilerin ön plana çıkacak. Planlarını netleştirmen ve önceliklerini belirlemen, beklenmedik engelleri kolayca aşmana yardımcı olacak. İş arkadaşlarınla uyum içinde çalışmaya özen göster. Çünkü beklenmedik olumsuzluklar karşısında seni koruyacak birilerine ihtiyaç duyabilirsin.

Hadi biraz da aşk konuşalım! Bu hafta aşk hayatında romantik bir rüzgar esiyor... Merkür ve Neptün üçgeni, romantizmi artırıyor. Hayal gücün ve sezgilerin ise ilişkini hiç beklemediğin bir boyuta taşıyor. Küçük sürprizler, içten mesajlar ve ilginç deneyimler sınırların aşılmasını sağlıyor. İşte burada bekar Kova burçlarına bir uyarıda bulunmamız şart: Aşk sizi sarmaya hazır, ya siz? Sosyalleş, hayata karış ve aşkı bul bu hafta! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…