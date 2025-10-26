Sevgili Kova, bu hafta astrolojik evrende biraz hareketlilik var ve bu senin iş hayatını etkileyebilir. Merkür ve Uranüs arasındaki karşıtlık, iş hayatında sürprizlere ve beklenmedik gelişmelere yol açabilir. Bu, bir anda değişen durumlar veya hiç tahmin etmediğin fırsatlar şeklinde kendini gösterebilir. Bu süreçte, esnek ve yaratıcı olmak seni bir adım öne çıkarabilir. Özellikle teknoloji ile ilgili veya yenilikçi projelerde, bu hafta fark yaratman için mükemmel bir zaman. Yani, teknolojiye meraklı bir Kova isen, bu hafta tüm dikkatlerin üzerinde olabilirsin!

Haftanın ortasına geldiğimizde bir de iletişim ve organizasyon becerilerin ön plana çıkacak. Planlarını netleştirmen ve önceliklerini belirlemen, engelleri aşmana yardım edecek. Yani, ajandanı ve notlarını elden geçirmenin tam zamanı! İş arkadaşlarınla uyum içinde çalışmaya özen göster. Bu, beklenmedik olumsuzluklar karşısında seni koruyacak bir destek ağı oluşturmanı sağlayabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…