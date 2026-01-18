onedio
Kova Burcu right-white
19 - 25 Ocak 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.01.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 19 Ocak - 25 Ocak haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 19 Ocak - 25 Ocak haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta senin için bir dönüm noktası olacak. Güneş'in burcuna geçişiyle birlikte kariyerinde yeni bir perde açılıyor, sahne tamamen senin ve sözlerinle büyüleyeceğin bir kitle seni bekliyor. İşte tüm bunlarla birlikte, kendi hedeflerini belirlemek, geleceğine yön vermek ve başarı merdivenlerini tırmanmak için mükemmel bir haftaya adım atıyorsun... Şimdi cesurca ve güçlü adımlar at. Böylece göreceksin ki, destek de hemen peşinden gelecek.

Tabii bu durumda iş dünyasındaki kendini ifade etme biçiminle de çevrendekileri etkileyecek, dikkatleri üzerine çekeceksin. Belki de uzun süredir kafanda planladığın ancak bir türlü cesaret edemediğin bir adımı atmanın tam sırası. Haftanın sonunda kendini 'kontrol bende' diyebileceğin bir noktada bulacaksın. Gökyüzü seni bu denli destekliyorken, kontrolü eline almak için daha neyi bekliyorsun? 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Mars'ın burcuna geçişiyle birlikte tutku ve hareket rüzgarları esmeye başlıyor. Hızla başlayan bir yakınlaşma, kalbinin daha hızlı atmasına neden olabilir... Aşkı her yerde aradığın ve açıkçası bulmak üzere olduğun bu haftanın enerjisini kaçırma. Aşk için tempoyu artır, duygularının daha yoğun ve açık bir şekilde ortaya çıkmasına bir şans ver. Seni canlandıracak ve enerji verecek tüm bu hislerle ona kapılmaktan ise korkma. Bu aşk hiç bitmeyecek gibi! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

