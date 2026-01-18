Sevgili Kova, bu haftanın henüz başında meydana gelen Merkür Cazimi, senin için bir dönüm noktası olacak. Bu etkileyici olay, zihninle bedenin arasındaki bağı güçlendirecek ve adeta bir berraklık dalgası yaşamanı sağlayacak. Belki de bu yüzden, kendini biraz daha enerjik hissediyor olabilirsin.

Bu hafta, kendini daha sağlıklı hissetmek ve enerjini yükseltmek için yeni bir sağlık rutinine başlamak için ideal bir zaman. Belki yoga, belki de bir koşu bandı... Kim bilir? Belki de sadece daha sağlıklı beslenmeye karar verirsin. Her ne olursa olsun, bu hafta bedeninle daha çok ilgilenmek ve ona iyi bakmak için harika bir dönemden geçiyorsun. Cilt bakımı, saç bakımı ve masaj gibi seni rahatlatacak seansları da bir dene deriz! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…