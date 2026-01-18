Sevgili Kova, bu hafta gökyüzündeki Mars, burcuna geçiş yapıyor ve aşk hayatını adeta bir tutku fırtınasına dönüştürüyor. Sanki bir rüzgar esti ve kalbin hızla çarpmaya başladı... Aniden başlayan bir yakınlaşma, belki de beklenmedik bir aşkın habercisi olabilir.

Aşkın peşinden koştuğun, kalbini açtığın ve her köşe başında aşkı aradığın bu hafta, evrenin sana sunduğu enerjiyi kaçırma. Aşk için pedalı sonuna kadar bas, duygularını daha yoğun ve açık bir şekilde dışa vurmanın tadını çıkar. Bu hafta, kalbinin ritmini yükseltecek, seni yeniden canlandıracak ve enerji verecek bu duygusal dalgalanmalara kendini bırak. Ve bu aşk rüzgarına kapılmaktan korkma. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…