Kova Burcu right-white
19 - 25 Ocak 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.01.2026 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 19 Ocak - 25 Ocak haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 19 Ocak - 25 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta gökyüzündeki Mars, burcuna geçiş yapıyor ve aşk hayatını adeta bir tutku fırtınasına dönüştürüyor. Sanki bir rüzgar esti ve kalbin hızla çarpmaya başladı... Aniden başlayan bir yakınlaşma, belki de beklenmedik bir aşkın habercisi olabilir.

Aşkın peşinden koştuğun, kalbini açtığın ve her köşe başında aşkı aradığın bu hafta, evrenin sana sunduğu enerjiyi kaçırma. Aşk için pedalı sonuna kadar bas, duygularını daha yoğun ve açık bir şekilde dışa vurmanın tadını çıkar. Bu hafta, kalbinin ritmini yükseltecek, seni yeniden canlandıracak ve enerji verecek bu duygusal dalgalanmalara kendini bırak. Ve bu aşk rüzgarına kapılmaktan korkma. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Astroloji Editörü
