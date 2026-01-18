onedio
19 Ocak - 25 Ocak Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
19 - 25 Ocak 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.01.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 19 Ocak - 25 Ocak haftası Kova ve yükselen Kova burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 19 Ocak - 25 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta senin için adeta bir dönüm noktası olacak. Güneş'in burcuna geçişiyle birlikte kariyerinde yeni bir perde açılıyor ve sahne tamamen sana kalıyor. Sözlerinle büyüleyeceğin bir kitle seni alkışlamak için sabırsızlanıyor. İşte tüm bu olumlu enerji ve değişimlerle birlikte, hedeflerini belirlemek, geleceğine yön vermek ve başarı merdivenlerini hızla tırmanmak için mükemmel bir haftaya adım atıyorsun. Şimdi cesurca, güçlü ve kararlı adımlar atma zamanı. Böylece ihtiyacın olan destek de hemen peşinden gelecek.

Bu süreçte, iş dünyasında kendini ifade etme biçiminle de çevrendekileri etkileyerek dikkatleri üzerine çekeceksin. Belki de uzun süredir kafanda planladığın ancak bir türlü cesaret edemediğin bir adımı atmanın tam sırası. Bu hafta sonunda kendini 'kontrol bende' diyebileceğin bir noktada bulacaksın. Gökyüzü seni bu denli destekliyorken, kontrolü eline almak için daha neyi bekliyorsun? Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

