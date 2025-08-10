11 Ağustos - 17 Ağustos Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta senin için bir dönüm noktası olacak. Merkür retronun sona ermesiyle birlikte, iş hayatında yaşadığın belirsizliklerin perdesi kalkacak. İşte bu noktada, her şeyin yavaş yavaş yerli yerine oturduğunu göreceksin. Belki de bu durum, enerjini tazeleyecek ve hedeflerine bir adım daha yaklaşmanı sağlayacak.

Ama dur, daha bitmedi! Haftanın ortasında, Venüs ve Jüpiter'in kozmik birleşimi seni maddi açıdan güvende hissettirecek. Bu, iş hayatındaki düzenin yerine oturmasıyla elde edilen kazançların yanı sıra aile büyüklerinden gelecek olan destekle de ilişkili olabilir.

Sonuç olarak, bu hafta senin için bir dönüm noktası olacak ve bu değişimler seni hedeflerine bir adım daha yaklaştıracak. İşte bu nedenle, bu haftayı verimli bir şekilde değerlendirmen gerekiyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…