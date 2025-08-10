onedio
11 Ağustos - 17 Ağustos Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
11 - 17 Ağustos 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 11 Ağustos - 17 Ağustos haftası Kova ve yükselen Kova burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 11 Ağustos - 17 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta senin için bir dönüm noktası olacak. Merkür retronun sona ermesiyle birlikte, iş hayatında yaşadığın belirsizliklerin perdesi kalkacak. İşte bu noktada, her şeyin yavaş yavaş yerli yerine oturduğunu göreceksin. Belki de bu durum, enerjini tazeleyecek ve hedeflerine bir adım daha yaklaşmanı sağlayacak.

Ama dur, daha bitmedi! Haftanın ortasında, Venüs ve Jüpiter'in kozmik birleşimi seni maddi açıdan güvende hissettirecek. Bu, iş hayatındaki düzenin yerine oturmasıyla elde edilen kazançların yanı sıra aile büyüklerinden gelecek olan destekle de ilişkili olabilir. 

Sonuç olarak, bu hafta senin için bir dönüm noktası olacak ve bu değişimler seni hedeflerine bir adım daha yaklaştıracak. İşte bu nedenle, bu haftayı verimli bir şekilde değerlendirmen gerekiyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

