11 Ağustos - 17 Ağustos Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta Merkür ve Mars'ın kozmik dansı sağlığını etkileyecek. Kendini biraz bitkin ve halsiz hissedebilirsin. Hafta boyunca hızla akan iş düzeni ve özel hayatın heyecanı seni beklediğinden daha fazla yorabilir. Belki de yalnız kalmak bile isteyebilirsin...

Tam da bu noktada haftanın ortasından itibaren etkisini gösteren Jüpiter imdadına yetişecektir. Belki biraz daha fazla dinlenmeye ve kendine dikkat etmeye ihtiyacın olabilir. Kendine ayıracağın zaman, yaşam kaliteni artırabilir. Özellikle de mental yorgunluklardan kurtulmanı sağlayabilir. Hadi, biraz da kendini şımart! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…