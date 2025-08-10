11 Ağustos - 17 Ağustos Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta senin için bir dönüm noktası olabilir! Çünkü Merkür retronun bitmesiyle birlikte iş hayatında yaşadığın belirsizlikler son bulacak. Hatta, her şey güçlü bir netlik kazanacak ve deyim yerindeyse tüm taşlar yerine oturacak. İşte bu durum enerjini artırabilir ve hedeflerine bir adım daha yaklaştırabilir.

Haftanın ortasında ise Venüs ve Jüpiter'in kozmik birleşimi sayesinde maddi anlamda kendini güvende hissetmeye başlayabilirsin. Bu hem iş hayatında yerli yerine oturan düzenden kaynaklı geri dönüşlerle hem de aile büyüklerinden gelecek olan destekle ilişkili olabilir. Bu fırsatları ise iyi değerlendirmeye odaklanmalısın. Birikim ve yatırım planları yapmaya başlamalısın.

Biraz da aşk... Aşk hayatında bu hafta, daha huzurlu ve romantik anlar yaşayabilirsin. Özellikle Merkür ve Mars'ın güçlü çekiminden olsa gerek... Evde geçirdiğin zamanın kalitesini artıracak yakınlaşmalar yaşayabili ve ilişkine yeni bir soluk getirecek paylaşımlarla ilişkine renk getirebilirsin. Öte yandan eğer bekar bir Kova burcuysan, yakın çevrenden biri kalbini çalabilir. Kim bilir, belki de yeni bir aşka yelken açmanın tam zamanıdır. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…