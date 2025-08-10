onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Kova Burcu
11 Ağustos - 17 Ağustos Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
11 - 17 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 11 Ağustos - 17 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 11 Ağustos - 17 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta senin için bir dönüm noktası olabilir! Çünkü Merkür retronun bitmesiyle birlikte iş hayatında yaşadığın belirsizlikler son bulacak. Hatta, her şey güçlü bir netlik kazanacak ve deyim yerindeyse tüm taşlar yerine oturacak. İşte bu durum enerjini artırabilir ve hedeflerine bir adım daha yaklaştırabilir. 

Haftanın ortasında ise Venüs ve Jüpiter'in kozmik birleşimi sayesinde maddi anlamda kendini güvende hissetmeye başlayabilirsin. Bu hem iş hayatında yerli yerine oturan düzenden kaynaklı geri dönüşlerle hem de aile büyüklerinden gelecek olan destekle ilişkili olabilir. Bu fırsatları ise iyi değerlendirmeye odaklanmalısın. Birikim ve yatırım planları yapmaya başlamalısın. 

Biraz da aşk... Aşk hayatında bu hafta, daha huzurlu ve romantik anlar yaşayabilirsin. Özellikle Merkür ve Mars'ın güçlü çekiminden olsa gerek... Evde geçirdiğin zamanın kalitesini artıracak yakınlaşmalar yaşayabili ve ilişkine yeni bir soluk getirecek paylaşımlarla ilişkine renk getirebilirsin. Öte yandan eğer bekar bir Kova burcuysan, yakın çevrenden biri kalbini çalabilir. Kim bilir, belki de yeni bir aşka yelken açmanın tam zamanıdır. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Kova Burcu Yorumu

Aylık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Kova Burcu Yorumu

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Kova burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın