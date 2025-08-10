11 Ağustos - 17 Ağustos Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, aşk hayatındaki perde bu hafta daha huzurlu ve romantik sahneleri sergiliyor. Gökyüzünün iki güçlü aktörü Merkür ve Mars'ın enerjik çekimlerinin etkisiyle, kalbindeki aşk ateşi daha da alevleniyor. Evde geçirdiğin zamanı daha kaliteli ve anlamlı hale getirecek, kalbinde derin izler bırakacak yakınlaşmalar yaşayabilirsin. İlişkine yeni bir soluk getirecek, birlikte geçirdiğin zamanı daha renkli ve eğlenceli hale getirecek paylaşımlarla, aşk hayatını bir adım öteye taşıyabilirsin.

Öte yandan eğer bekar bir Kova burcuysan, romantik bir sürpriz seni bekliyor olabilir. Yakın çevrenden biri, belki de daha önce hiç dikkatini çekmeyen biri, kalbini çalmaya aday. Kim bilir, belki de yeni bir aşka yelken açmanın tam zamanıdır. Bu hafta, kalbinin sesini dinlemek ve aşka kapılarını açmak için mükemmel bir zaman olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…