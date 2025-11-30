Sevgili Kova, bu haftanın ilk günlerinde enerjini nasıl kullandığına dikkat etmen gerekiyor. Özellikle kas ve eklem sağlığın bu dönemde kritik önem taşıyor. Biraz yoga, biraz meditasyon belki de biraz hafif tempolu yürüyüşler... Kendini zorlamadan, bedenini dinleyerek yapacağın egzersizler, hem enerjini dengelemeni sağlayıp hem de kas ve eklem sağlığını koruyabilir.

Hafta sonuna doğru ise İkizler burcundaki Dolunay, sana neşe katacak! Ağrıları, kronik sorunları ve dertleri unutturacak. Nefes aldığını hissedeceksin. Bunun için bir hafta içi kaçamağı planlamaya ne dersin? Herkesten uzaklaşıp şifa bulduğun bir arınma kampı da hiç fena fikir değil! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…