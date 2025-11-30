Sevgili Kova, bu hafta Merkür ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, iş ve kariyer hayatında kapıları aralıyor ve fırsatları önüne seriyor. Bu fırsatlar yeni projeler ve yaratıcı fikirler şeklinde kendini gösterecek elbette. Ancak iş hayatında daha fazla görünür olmak istiyorsan, kendi yolunu açmalısın.

Özellikle hafta ortasına doğru bu fırsatları değerlendirirken çevrendeki kişilerle uyumlu çalışmaya odaklanmalısın. İletişim kanallarını açık tutmak, sabırlı olmak ve aceleci davranmamak; bu aralar üstlerinin dikkatini çekmenin en iyi yolu. Şimdi yaratıcı ve zeki olduğun kadar uyumlu olduğunu da göstermelisin. Bu sayede proje yönetimi gibi roller üstlenebilir, hem işi hem insanları yönetebilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, İkizler Dolunayı, tartışma ve duygusal çatışma enerjisiyle ilişkinlerini etkileyebilir. Partnerinle arandaki fikir ayrılıkları bu hafta daha görünür hale gelebilir. Ancak sakin ve net bir iletişim, bu çatışmaların üstesinden gelmene yardımcı olacaktır. Bu ilişkiye bir şans daha ver! Tabii eğer bekarsan, başına buyruk bir hafta seni bekliyor. Sloganın 'Bağlanmak yok' olacak, biraz da gönül eğlendirecek gibisin! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…