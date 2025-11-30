Sevgili Kova, bu hafta gökyüzü İkizler Dolunayı'nın enerjisiyle seni ve ilişkilerini saracak. Bu enerji, özellikle aşk hayatında biraz kıpırdanma, tartışma ve duygusal çatışmalara sebep olabilir. Partnerinle arandaki fikir ayrılıkları bu hafta daha belirgin bir hale gelebilir, hatta belki de hiç fark etmediğin bazı konuları bile gündeme getirebilir. Bu durumda çözüm, sakin ve net bir iletişim. Belki de bu hafta, biraz daha fazla sabırlı olman ve partnerine karşı anlayışlı davranman gerekebilir. Zaten, aşkta her çatışma bir fırsat değil midir?

Öte yandan eğer bekarsan, bu hafta tam senlik! Kendi başına buyruk, bağımsız bir hafta seni bekliyor. 'Bağlanmak yok, özgür olmak var' mottosuyla hareket edebilirsin. Biraz gönül eğlendirmek, yeni insanlarla tanışmak ve belki de yeni bir aşka yelken açmak için mükemmel bir zaman. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...