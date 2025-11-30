onedio
1 Aralık - 7 Aralık Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
1 - 7 Aralık 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
30.11.2025 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 1 Aralık - 7 Aralık haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 1 Aralık - 7 Aralık haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta gökyüzü İkizler Dolunayı'nın enerjisiyle seni ve ilişkilerini saracak. Bu enerji, özellikle aşk hayatında biraz kıpırdanma, tartışma ve duygusal çatışmalara sebep olabilir. Partnerinle arandaki fikir ayrılıkları bu hafta daha belirgin bir hale gelebilir, hatta belki de hiç fark etmediğin bazı konuları bile gündeme getirebilir. Bu durumda çözüm, sakin ve net bir iletişim. Belki de bu hafta, biraz daha fazla sabırlı olman ve partnerine karşı anlayışlı davranman gerekebilir. Zaten, aşkta her çatışma bir fırsat değil midir? 

Öte yandan eğer bekarsan, bu hafta tam senlik! Kendi başına buyruk, bağımsız bir hafta seni bekliyor. 'Bağlanmak yok, özgür olmak var' mottosuyla hareket edebilirsin. Biraz gönül eğlendirmek, yeni insanlarla tanışmak ve belki de yeni bir aşka yelken açmak için mükemmel bir zaman. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
