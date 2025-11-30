Sevgili Kova, bu hafta senin için oldukça hareketli ve heyecan verici geçecek. Gökyüzünde Merkür ve Jüpiter'in oluşturduğu mükemmel üçgen, iş ve kariyer hayatında yeni kapıların aralanmasına vesile olacak. Bu güçlü enerji, yeni projelerin ve yaratıcı fikirlerin önünü açacak. Ancak unutma ki, bu fırsatları yakalamak ve iş hayatında daha fazla görünür olmak tamamen senin elinde. Kendi yolunu çizmek ve cesur adımlar atmak senin için kaçınılmaz olacak.

Haftanın ortasına geldiğinde, bu fırsatları değerlendirirken çevrendeki kişilerle uyum içinde çalışmaya özellikle önem vermelisin. İletişim kanallarını açık tutmak, sabırlı olmak ve aceleci davranmamak, bu dönemde üstlerinin gözüne girebilmenin en etkili yolu olacak. Yaratıcı ve zeki olduğunu herkes biliyor, ama şimdi de uyumlu ve iş birlikçi bir takım oyuncusu olduğunu gösterme zamanı geldi. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…