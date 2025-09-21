22 Eylül - 28 Eylül İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta Güneş ile Neptün arasındaki karşıtlık, zihninde biraz dağınıklığa sebep olabilir. Bu durum, konsantrasyon güçlüğü çekmene ve baş ağrısı ya da migren gibi bedensel rahatsızlıklar yaşamana yol açabilir. Bu durumla başa çıkmak için hafif meditasyonlar ya da kısa nefes egzersizleri yapmayı düşünebilirsin. Bu tür aktiviteler, zihinsel karmaşayı bir nebze olsun hafifletebilir ve seni daha sakin bir hale getirebilir.

Hafta sonuna geldiğimizde ise, Mars ile Plüton arasındaki kare açı enerjini dalgalanmalar yaşatabilir. Bu dönemde, kendini çok zorlamamaya ve düzenli aralıklarla molalar vermeye özen göster. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…