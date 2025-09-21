22 Eylül - 28 Eylül İkizler Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta hem iş hayatında iniş çıkışlar yaşanabilir. Zira haftanın ilk günlerinde Mars, Akrep burcunda ilerlemeye başlayacak. Bu durum, iş hayatında bazı sorumlulukların artacağını ve tempolu bir döneme girileceğini işaret ediyor. Ancak bu yoğun tempo, enerjini yükseltecek ve seni daha da motive edecek. Bunun yanı sıra, Güneş'in Terazi burcunda ilerlemesi, yaratıcı fikirlerini ve yeteneklerini ön plana çıkarmanı sağlayacak. Bu sayede projelerinde yaratıcı enerjini kullanarak, başarılı sonuçlar elde edebilirsin.

Fakat hafta ortasında Güneş ile Neptün'ün karşı karşıya gelmesi, iş ilişkilerinde biraz kafa karışıklığına neden olabilir. Bu dönemde özellikle üst düzey kişilerle iletişim kurarken dikkatli olmanı öneririz. Net ve açık bir iletişim, kafa karışıklığını önleyecektir. Bu sayede hafta sonu Güneş, Uranüs ve Plüton'un oluşturduğu üçgen, sana beklenmedik fırsatlar sunabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…