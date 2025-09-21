onedio
22 Eylül - 28 Eylül İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

22 - 28 Eylül 2025, Haftalık Burç Yorumu

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 22 Eylül - 28 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 22 Eylül - 28 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta bir yandan iş hayatında hareketlilik artarken, diğer yandan aşk hayatında da bazı dalgalanmalar olacak. Özellikle haftanın ilk günlerinde Mars'ın Akrep burcunda ilerlemesi, iş hayatında sorumluluklarının artacağını gösteriyor. Yoğun bir tempo seni bekliyor. Ancak bu hareketlilik seni aynı zamanda motive de edecek. Ayrıca, Güneş'in Terazi burcunda ilerlemesi, yaratıcı fikirlerini öne çıkarmanı sağlayacak. 

Projelerinde yaratıcı enerjini kullanarak, başarılı sonuçlar elde edebilirsin. Ancak hafta ortasında Güneş ile Neptün'ün karşı karşıya gelmesi, iş ilişkilerinizde biraz kafa karışıklığına neden olabilir. Özellikle üst düzey kişilerle iletişim kurarken net olmanı öneririz. Hafta sonuna yaklaştığımızda ise Güneş, Uranüs ve Plüton'un oluşturduğu üçgen, sana beklenmedik fırsatlar sunabilir. Yeni bir proje ya da iş birliği gündeme gelebilir, bu da sana güçlü bir çıkış kapısı sağlayacaktır. Dikkatli ve istikrarlı ilerle!

Aşk hayatına gelecek olursak, hafta ortasında Güneş ile Neptün'ün karşıt açısı, seni hayallere sürükleyebilir. Bu süreçte partnerini olduğundan farklı görmek riskli olabilir. Ancak hafta sonuna doğru Mars ile Plüton'un kare açısı, ilişkilerde yoğun bir tutku ve biraz da kıskançlık enerjisi getirecek. Eğer bu güçlü enerjiyi sağlıklı bir şekilde yönlendirirsen, ilişkini daha derin bir hale getirebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

