22 Eylül - 28 Eylül İkizler Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu haftanın ortasında Güneş'in mistik Neptün ile karşı karşıya gelmesi, seni bir rüya dünyasına çekebilir. Bu büyülü etkileşim, seni gerçeklikten uzaklaştırabilir ve partnerini romantik bir ışık altında, belki de olduğundan daha farklı bir şekilde görmene neden olabilir. Ancak dikkatli ol, çünkü bu durum, yanılgılara ve yanlış anlamalara yol açabilir.

Fakat haftanın sonlarına doğru, tutkulu Mars'ın güçlü Plüton ile kare açısının etkisi altında, ilişkilerinde yoğun bir tutku dalgası ve bir miktar kıskançlık enerjisi hissedebilirsin. Bu enerji, biraz yoğun ve zorlayıcı olabilir ama eğer doğru bir şekilde yönlendirirsen, ilişkini daha derin ve anlamlı bir seviyeye taşıyabilir. Bu hafta, romantik hayallerinin ve tutkulu arzularının bir karışımını yaşayacaksın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…