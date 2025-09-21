onedio
22 Eylül - 28 Eylül İkizler Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

22 - 28 Eylül 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

İkizler ve yükselen İkizler burçlarının aşkla imtihanını ve 22 Eylül - 28 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 22 Eylül - 28 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu haftanın ortasında Güneş'in mistik Neptün ile karşı karşıya gelmesi, seni bir rüya dünyasına çekebilir. Bu büyülü etkileşim, seni gerçeklikten uzaklaştırabilir ve partnerini romantik bir ışık altında, belki de olduğundan daha farklı bir şekilde görmene neden olabilir. Ancak dikkatli ol, çünkü bu durum, yanılgılara ve yanlış anlamalara yol açabilir.

Fakat haftanın sonlarına doğru, tutkulu Mars'ın güçlü Plüton ile kare açısının etkisi altında, ilişkilerinde yoğun bir tutku dalgası ve bir miktar kıskançlık enerjisi hissedebilirsin. Bu enerji, biraz yoğun ve zorlayıcı olabilir ama eğer doğru bir şekilde yönlendirirsen, ilişkini daha derin ve anlamlı bir seviyeye taşıyabilir. Bu hafta, romantik hayallerinin ve tutkulu arzularının bir karışımını yaşayacaksın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

