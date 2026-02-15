Sevgili İkizler, bu hafta enerjini tüketebilecek şey hızın değil, yüklediğin sorumluluklar olabilir. Merkür ile Jüpiter arasındaki üçgen, planlarını genişletme ve hayallerini büyütme eğilimini beraberinde getiriyor. Ancak burada dikkat etmen gereken nokta, gün içerisindeki görev listeni abartmamak. Tabii birçok şeyi aynı anda yapabilme yeteneğine sahip olduğunu ve sınırlarını zorlamaya da meyilli olduğunu biliyoruz. Ancak bu hafta sorun, ajandanın üst üste bindirilmiş olması ve artık bedenin yorgunluğunu gizleyemiyor.

Tam da bu yüzden biraz durup düşünmelisin! Belki de bu hafta biraz daha yavaşlamak ve kendine daha fazla zaman ayırmak sinir sistemini rahatlatabilir. Bu hafta kendini çok fazla zorlamadan, daha dikkatli ve planlı hareket etmek sana iyi gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…