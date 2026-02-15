onedio
16 Şubat - 22 Şubat İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

İkizler Burcu
16 - 22 Şubat 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 16 Şubat - 22 Şubat haftasında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Reklam

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta enerjini tüketebilecek şey hızın değil, yüklediğin sorumluluklar olabilir. Merkür ile Jüpiter arasındaki üçgen, planlarını genişletme ve hayallerini büyütme eğilimini beraberinde getiriyor. Ancak burada dikkat etmen gereken nokta, gün içerisindeki görev listeni abartmamak. Tabii birçok şeyi aynı anda yapabilme yeteneğine sahip olduğunu ve sınırlarını zorlamaya da meyilli olduğunu biliyoruz. Ancak bu hafta sorun, ajandanın üst üste bindirilmiş olması ve artık bedenin yorgunluğunu gizleyemiyor.

Tam da bu yüzden biraz durup düşünmelisin! Belki de bu hafta biraz daha yavaşlamak ve kendine daha fazla zaman ayırmak sinir sistemini rahatlatabilir. Bu hafta kendini çok fazla zorlamadan, daha dikkatli ve planlı hareket etmek sana iyi gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Reklam

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
