16 Şubat - 22 Şubat İkizler Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

16 - 22 Şubat 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 16 Şubat - 22 Şubat haftası İkizler ve yükselen İkizler burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 16 Şubat - 22 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta yeni ufuklara yelken açmak için kolları sıvamanın tam zamanı. Merkür ve Jüpiter'in oluşturduğu güçlü üçgen, senin gibi enerjik ve yenilikçi bir burç için adeta bir enerji bombası gibi. Bu enerji, fikirlerini genişletme, projelerini büyütme ve hayallerini gerçekleştirme konusunda sana yardımcı olacak.

Eğitim, medya, yazı ve sosyal medya alanlarında faaliyet gösteren bir İkizler burcuysan, bu hafta kendini bir adım öne çıkarman için mükemmel bir fırsat olabilir. Ticari ilişkilerinde ise belki de uzun zamandır beklediğin bir anlaşmayı sonuçlandırma veya yeni bir işbirliği fırsatı yakalama şansın olabilir.

Zira Güneş ve Uranüs arasındaki kare açı, beklenmedik bir seyahat planı veya hukuki bir konuda sürpriz bir gelişmeyi işaret ediyor. Hadi uyum sağla ve hayatın seni ileriye taşımasına izin ver! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

