Sevgili İkizler, bu hafta yeni ufuklara yelken açmak için kolları sıvamanın tam zamanı. Merkür ve Jüpiter'in oluşturduğu güçlü üçgen, senin gibi enerjik ve yenilikçi bir burç için adeta bir enerji bombası gibi. Bu enerji, fikirlerini genişletme, projelerini büyütme ve hayallerini gerçekleştirme konusunda sana yardımcı olacak.

Eğitim, medya, yazı ve sosyal medya alanlarında faaliyet gösteren bir İkizler burcuysan, bu hafta kendini bir adım öne çıkarman için mükemmel bir fırsat olabilir. Ticari ilişkilerinde ise belki de uzun zamandır beklediğin bir anlaşmayı sonuçlandırma veya yeni bir işbirliği fırsatı yakalama şansın olabilir.

Zira Güneş ve Uranüs arasındaki kare açı, beklenmedik bir seyahat planı veya hukuki bir konuda sürpriz bir gelişmeyi işaret ediyor. Hadi uyum sağla ve hayatın seni ileriye taşımasına izin ver! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…