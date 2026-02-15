onedio
16 Şubat - 22 Şubat İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
16 - 22 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 16 Şubat - 22 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 16 Şubat - 22 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta gözlerini yeni ufuklara çevirmenin tam zamanı! Merkür ve Jüpiter'in oluşturduğu güçlü üçgen, fikirlerini ve projelerini genişletme konusunda tam sana göre bir enerji taşıyor. Özellikle eğitim, medya, yazı ve sosyal medya alanlarında ya da ticari ilişkilerinde büyük bir ilerleme yaşayabilirsin. 

Haftanın başında ise Güneş ve Uranüs arasındaki kare açı, beklenmedik bir seyahat planı veya hukuki bir konuda sürpriz bir gelişmeyi müjdeliyor. Ancak bu durum, esneklik kazanırsan senin için bir avantaja dönüşebilir. Beklenmedik olaylara açık ol ve her durumda ayakta kalabilme yeteneğini göster.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Mars ve Chiron arasındaki altmışlık, duygusal bir yarayı şifalandırma fırsatı sunuyor. Uzun süredir konuşulmayan bir konu sonunda çözüme kavuşabilir. Partnerinle ya da flörtünle yeniden bir araya gelmek için İlk adımı atan taraf sen olabilirsin ve bu cesaretin karşılıksız kalmayacağına dair ihtimaller oldukça yüksek. Bu hafta, kendini ifade etmekten çekinme, aşkta cesur adımlar at ve ona sıkıca sarıl! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

