Sevgili İkizler, bu hafta Mars ve Chiron arasında oluşan altmışlık, duygusal bir yaranı iyileştirme fırsatı sunuyor. Belki de uzun süredir üzerinde konuşulmayan, hatta belki de unutulmuş bir konu sonunda çözüme kavuşuyor. İşte tam da bu noktada, partnerinle ya da flörtünle yeniden bir araya gelme fırsatı doğabilir.

Sıkı dur, bu ara ilk adımı atan taraf da sen olabilirsin. Belki de bu adımı atmak için biraz cesaret gerekiyor ama merak etme bu cesaretin karşılıksız kalmayacağına dair ihtimaller oldukça yüksek. Yani, bu hafta kendini ifade etmekten çekinmemeli ve aşkta cesur adımlar atarak ona sıkıca sarılmalısın! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…