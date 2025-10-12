Sevgili İkizler, bu haftanın ilk günlerinde Venüs ile Uranüs arasında oluşan üçgen, yaratıcı zekanı adeta bir yıldız gibi parlatıyor. Sanatla ya da iletişimle ilgili işlerdeysen, bu dönemde ortaya çıkaracağın orijinal fikirlerinle adeta fark yaratacaksın. Yeni bir anlaşmaya mı imza atacaksın, yoksa dijital bir platformda mı yer alacaksın? Sıkı dur hangi adımı atarsan at ön plana çıkacaksın ve tüm gözler üzerinde olacak!

Hafta ortasına geldiğimizde ise ekip içindeki enerjin öylesine bulaşıcı bir hale geliyor ki, etrafındakilerin de motivasyonu artıracaksın. Hızla değişen planlara rağmen, çevik zekan sayesinde kolaylıkla uyum sağlayacaksın. Bir süredir ertelemekte olduğun kişisel bir hedefine doğru ilerlemek için tam da doğru motivasyonu buluyorsun.

Gelelim aşka! Güneş ile Jüpiter arasında oluşan kare, aşk hayatında büyütme eğilimi yaratıyor. Ancak burada bir uyarıda bulunmamız gerekiyor: Ufak bir flörtü büyük bir hikayeye dönüştürme eğiliminde olabilirsin. Romantizm elbette ki heyecan verici ancak abartıya kaçmamakta fayda var. Sonuçta, her şeyin fazlası zarar, değil mi? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…