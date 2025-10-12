Sevgili İkizler, bu hafta senin için oldukça ilginç enerjilerle dolu geçecek gibi görünüyor. Gökyüzünde Güneş ve Jüpiter arasında oluşan kare, aşk hayatında büyütme eğilimi yaratıyor.

İşte tam da bu noktada, belki de sıradan bir flört, senin gözünde büyük bir aşk hikayesine dönüşebilir. Bir bakış, bir gülüş ya da bir söz, kalbini hızla çarptırabilir. Romantizm, elbette ki hayatın en güzel ve heyecan verici yanlarından biri. Ancak burada sana küçük bir uyarıda bulunmamız gerekiyor: Abartıya kaçmamakta fayda var. Çünkü her şeyin fazlası zarar, değil mi? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…