Sevgili İkizler, bu hafta senin için oldukça parlak ve enerji dolu geçecek. Haftanın ilk günlerinde Venüs ile Uranüs arasında oluşan üçgen, yaratıcılığını ve zekanı adeta bir süpernova yıldızı gibi parlatıyor. Eğer sanatla ilgili bir alanda çalışıyorsan ya da iletişim sektöründeysen, bu dönemde ortaya çıkaracağın orijinal ve yenilikçi fikirlerinle adeta bir trend belirleyici olacaksın.

Belki yeni bir anlaşma imzalayacak, belki de bir dijital platformda yer alacaksın. Hafta ortasına geldiğimizdeyse, ekip içindeki enerjin öylesine bulaşıcı bir hale geliyor ki, etrafındakiler de bu enerjiden nasibini alacak ve motivasyonları artacak. Hızla değişen planlara rağmen, çevik ve hızlı düşünen zekan sayesinde kolaylıkla uyum sağlayacak ve her durumda başarıyı yakalayacaksın.

Şimdi bir süredir ertelemekte olduğun kişisel bir hedefine doğru ilerlemek için tam da doğru motivasyonu buluyorsun. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…