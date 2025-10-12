onedio
İkizler Burcu
13 - 19 Ekim 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.10.2025 - 18:00

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 13 Ekim - 19 Ekim haftasında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta gökyüzü senin ilgili çok önemli ipuçları veriyor. Özellikle omurga ve diz bölgelerinin sağlığına dikkat etmen gerektiğini belirtiyor. Venüs'ün Terazi burcundaki etkileyici enerjisi, duruşun ve esnekliğinin önemini daha da vurguluyor. Bu nedenle, belki de biraz yoga veya pilates yapmayı düşünmelisin. Bu tür aktiviteler, hem duruşunu düzeltmene yardımcı olacak hem de esneme yeteneğini artıracaktır.

Bunun yanı sıra, bu hafta enerjini yüksek tutmak için küçük molalar ve hafif egzersizler yapmayı ihmal etme. Bu, hem fiziksel hem de zihinsel yorgunluğunu önleyecek ve gün boyu daha enerjik hissetmeni sağlayacaktır. Bu arada beslenmene dikkat etmen ve mineral dengeni koruman da bu hafta önemli bir konu. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

