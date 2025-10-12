Sevgili İkizler, bu hafta gökyüzü senin ilgili çok önemli ipuçları veriyor. Özellikle omurga ve diz bölgelerinin sağlığına dikkat etmen gerektiğini belirtiyor. Venüs'ün Terazi burcundaki etkileyici enerjisi, duruşun ve esnekliğinin önemini daha da vurguluyor. Bu nedenle, belki de biraz yoga veya pilates yapmayı düşünmelisin. Bu tür aktiviteler, hem duruşunu düzeltmene yardımcı olacak hem de esneme yeteneğini artıracaktır.

Bunun yanı sıra, bu hafta enerjini yüksek tutmak için küçük molalar ve hafif egzersizler yapmayı ihmal etme. Bu, hem fiziksel hem de zihinsel yorgunluğunu önleyecek ve gün boyu daha enerjik hissetmeni sağlayacaktır. Bu arada beslenmene dikkat etmen ve mineral dengeni koruman da bu hafta önemli bir konu. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…