Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 7 Eylül Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün senin için biraz yoğun bir gün olabilir. Balık burcunda bir Dolunay ve Ay Tutulması yaşanıyor. Bu durum, zihinsel olarak biraz yorabilir ve bu yoğunluk, baş ve boyun bölgende ağrı ya da migren şeklinde kendini hissettirebilir. Ama sakın endişelenme, bu durumun üstesinden gelebilecek birkaç pratik çözüm önerimiz var.

Gün içinde kendine ufak molalar vermek, bu yoğunluğu hafifletebilir. Belki bir meditasyon seansı, belki de hafif bir yürüyüş... Nefes egzersizleri de bu durumda oldukça yardımcı olabilir. Kendine biraz zaman ayır, derin bir nefes al ve bu yoğun enerjiyi dışarıya ver. Ayrıca, duygusal yükünü hafifletmek için sakinleştirici bitki çaylarına yönelebilirsin. Belki bir fincan papatya çayı, belki de bir bardak sıcak lavanta çayı sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…