7 Eylül Pazar Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

7 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 7 Eylül Pazar günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 7 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün senin için biraz yoğun bir gün olabilir. Balık burcunda bir Dolunay ve Ay Tutulması yaşanıyor. Bu durum, zihinsel olarak biraz yorabilir ve bu yoğunluk, baş ve boyun bölgende ağrı ya da migren şeklinde kendini hissettirebilir. Ama sakın endişelenme, bu durumun üstesinden gelebilecek birkaç pratik çözüm önerimiz var.

Gün içinde kendine ufak molalar vermek, bu yoğunluğu hafifletebilir. Belki bir meditasyon seansı, belki de hafif bir yürüyüş... Nefes egzersizleri de bu durumda oldukça yardımcı olabilir. Kendine biraz zaman ayır, derin bir nefes al ve bu yoğun enerjiyi dışarıya ver. Ayrıca, duygusal yükünü hafifletmek için sakinleştirici bitki çaylarına yönelebilirsin. Belki bir fincan papatya çayı, belki de bir bardak sıcak lavanta çayı sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

