Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 5 Eylül Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Mars ve Jüpiter arasında bir kare oluşumu var ve bu durum senin hayatına nasıl etki edecek, biraz konuşalım. Bu kare oluşumu, senin duygusal dünyanda biraz dalgalanmalara neden olabilir. Belki de biraz daha duygusal hissedeceksin, belki de bazı durumlar karşısında daha hassas bir tavır sergileyebilirsin. Bu durum tamamen normal ve geçici, endişelenme.

Bir de bu enerjinin bedeninde bazı değişikliklere de yol açabileceğini söylemeliyiz. Özellikle şişkinlik ve su tutma eğilimi bu dönemde daha fazla hissedilebilir. Yani belki de biraz fazla tuz tükettiğinde ya da uyku düzenin biraz bozulduğunda, normalden daha fazla yorgun ve halsiz hissedebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…