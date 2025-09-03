Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 4 Eylül Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün senin için biraz daha dikkatli olma zamanı! Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Ay ile Chiron karesinin etkisi altında olacaksın ve bu durum özellikle kaslarını ve eklemlerini hassaslaştırabilir. O yüzden bugün ani hareketlerden ve ağır şeyler kaldırmaktan kaçınmanı öneririz. Aksi takdirde minik sakatlanmalarla karşılaşabilirsin.

Tam da bu yüzden gün içinde hafif esneme hareketleri ve kısa yürüyüşler sana iyi gelebilir. Bu hareketler hem kaslarını rahatlatır hem de enerjini yükseltir. Ayrıca bugün hızlı hareket etmeye de özen göster deriz. Belki de bedeninin de ruhunun da dinlenmeye ihtiyacı vardır, ne dersin? Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…