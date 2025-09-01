Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 2 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün gökyüzü sana biraz daha hafif bir tempo öneriyor, zira zihnini aşırı derecede yormak, detaylara fazla takılıp kalman, sana baş ağrısı ya da boyun tutulması gibi rahatsızlıklar yaşatabilir. Unutma, hayatın her detayı üzerinde durmak yerine, genel resme odaklanmak bazen çok daha faydalı olabilir.

Bugün kendine biraz daha fazla zaman ayır, belki bir kitap oku, belki de bir yürüyüşe çık. Kendini zihinsel yorgunluktan uzak tutmaya çalış. Her şeyin en ince ayrıntısına kadar mükemmel olmasını beklemek yerine, bazen akışına bırakmanın da keyfini çıkar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…