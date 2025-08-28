Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 29 Ağustos Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün evrende bir dans başlıyor. Bu dansın ritmini seninle paylaşmak istiyoruz. Uranüs ile Neptün arasındaki altmışlık, senin bedeninle ruhun arasındaki bağlantıyı daha güçlü hissetmene yardımcı olacak. Bu, sanki bir nevi kozmik yoga seansı gibi düşünülebilir, içindeki enerjiyi dışa vurman ve kendini daha bütünsel hissetmen için bir fırsat.

Belki dün, hayatının bazı alanlarında biraz gerginlik yaşadın ve enerjin inişli çıkışlı oldu. Ancak bugün, içinden gelen sezgilerin, sanki bir iç ses gibi, sana aslında hangi alanlarda şifa bulman gerektiğini fısıldıyor. Belki bu, bir spor salonuna gitmek, bir yoga matının üzerine oturmak veya sadece hafif egzersizler yapmak anlamına geliyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…