Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 25 Ağustos Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, yepyeni bir haftaya enerji dolu bir başlangıç yapmaya hazır mısın? Venüs, Aslan burcunda parıldayarak sana adeta 'harekete geç' diyor. Ancak heyecanına kapılıp da aceleci davranmamanda fayda var. Unutma, hızlı hareketler kas ve eklem zorlanmalarına neden olabilir.

Spor salonuna gitmeyi düşünüyorsan ya da belki de doğanın kucağında bir yürüyüş planlıyorsan, öncesinde iyi bir ısınma rutini sana büyük fayda sağlayacak. Bedenini dinle, ona iyi bak ve sağlıklı kal. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…