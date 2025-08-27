Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 28 Ağustos Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün enerjinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anlayacaksın. Evrenin sana gönderdiği enerjiyi doğru bir şekilde yönlendirmek, hayatının her alanında başarıyı yakalamanın anahtarı olabilir.

Venüs ve Plüton'un karşıt konumda olması, bazılarımızın üzerinde baskı hissi yaratabilir. Belki de bu baskıyı fiziksel olarak hissetmeye başladın bile; belki de stres sonucu kasların tutuldu, belki de baş ağrıları seni rahatsız ediyor. Bu gibi durumlarda nefes ve hafif esneme hareketleriyle güne başlaman. Esneme hareketleriyle kaslarını gevşetebilir ve üzerindeki baskının ortadan kalkmasını sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…