onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 3 Eylül Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 3 Eylül Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 3 Eylül Çarşamba gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 3 Eylül Çarşamba gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 3 Eylül Çarşamba gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Mars ile Jüpiter arasında bir kare oluşuyor ve bu enerji seviyeni tavan yaptırabilir. Adrenalinin yükseleceği bir gün seni bekliyor, bu da kalp ritminin hızlanmasına neden olabilir. Ancak endişelenme, çünkü bu enerjiyi kontrol altına almanın yolları var. Daha sakin tempolu egzersizler, belki bir yoga seansı veya hafif bir yürüyüş, enerjini dengede tutmana yardımcı olabilir. 

Nefes çalışmaları da bugün için mükemmel bir seçenek olabilir. Birkaç dakika sessiz bir yerde oturup, nefesini kontrol etmeye çalış. Bu hem zihnin hem de bedenin için mükemmel bir denge sağlayacaktır. Bugün enerjini doğru yönlendirmeyi unutma! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün seni birazcık tembelliğe iten enerjiler hakim olacak gibi görünüyor. Ancak bu durumun, senin genellikle disiplinli ve çalışkan yapını biraz sarsabileceğini unutma. Bu dönem, belki de biraz dinlenme ve kendine vakit ayırma fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Fakat dikkat etmen gereken bir nokta var: Bu enerji, aynı zamanda gereksiz yeme ataklarını da tetikleyebilir. Bu durum, sindirim sisteminin zorlanmasına ve dolayısıyla sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bunun yanı sıra, toprakla temas etmenin sana iyi geleceğini unutma. Doğa yürüyüşleri, bahçe işleri ya da sadece bir parkta oturup çevreni gözlemlemek bile enerjini yükseltebilir ve seni daha huzurlu bir hale getirebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugünlerde zihnin hızlanıyor. Fikirler birbiri ardına geliyor ve dur durak bilmiyor. Ancak unutma ki, bedeninin bu hızlı tempoya ayak uydurması her zaman kolay olmayabilir.

Enerjin tavan yapmışken, her zamankinden daha hareketli olabilirsin. Ancak bu durum, dikkatsizlikle birleştiğinde küçük kazalara davetiye çıkarabilir. Belki bir çarpmalar, belki bir düşmeler... Kim bilir? Bu yüzden, hareketlerini kontrol altına almanda fayda var. Bir diğer önemli nokta da, gün içinde kısa aralıklarla esneme hareketleri yapman. Bu, hem bedenini rahatlatacak hem de zihnini biraz olsun yavaşlatacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün duygusal hassasiyetin ve duyarlılığın biraz daha artıyor. Mars ve Jüpiter'in oluşturduğu kare açı, seni biraz zorlayabilir. Özellikle mide ve göğüs bölgen, bu enerjiden en çok etkilenen bölgeler olacak. Belki de biraz ağırlık hissedeceksin, belki de biraz baskı... Ama endişelenme, çünkü bu durumu kolayca hafifletebilirsin.

Nasıl mı? Aslında oldukça basit: Hafif ve ev yapımı yiyeceklerle beslenerek! Evet, bugün belki de mutfakta biraz vakit geçirmenin tam zamanı. Kendine bir tabak sebze yemeği yapabilir ya da belki bir kase çorba bu, hem mide bölgeni rahatlatacak hem de sana huzur verecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün gökyüzünden sana bir enerji karesi geliyor! Bu enerji, senin zaten yüksek olan enerjini daha da yukarılara taşıyacak. Ancak dikkat et, bu fazla enerji kalbini biraz zorlayabilir. Yüksek enerji seviyeleri, tansiyonunu da etkileyebilir. Dolayısıyla, bu hafta biraz daha dikkatli olman gerekiyor.

Efor sarf etmekten hoşlandığın bir sır değil. Ancak bugün, fazla efor sarf etmek yerine, enerjini daha dikkatli bir şekilde kullanman gerekebilir. Aksi takdirde, bu enerji seni biraz hırpalayabilir. Heyecanın da tıpkı enerjin gibi yüksek olabilir. Bu yüzden abartılı heyecanlar yerine, daha sakin ve huzurlu anlara yönelmek daha iyi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün gökyüzünde gerçekleşen Mars ile Jüpiter karesi, seni daha da hareketli ve enerjik kılsa da, bedenin bazen biraz daha fazla desteğe ihtiyaç duyar.

Bedenin, özellikle yoğun geçen günlerde, vitamin ve mineral desteği talep ediyor. Bu süreçte magnezyum takviyesi almayı düşünebilirsin. Magnezyum, enerji üretiminden kasların düzgün çalışmasına kadar birçok işlevi destekler. Ayrıca, stres ve gerginliği azaltma konusunda da oldukça etkilidir. Yani, magnezyum takviyesi almak, hem bedenini destekleyecek hem de rahatlamanı sağlayacak Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu enerji senin bedeninde biraz yük oluşturabilir. Özellikle de eklem ve kaslarını biraz zorlayabilir. Çalışma masanda saatlerce oturmak yerine, belki de biraz hareket etmeye ne dersin? 

Tam da bu noktada kısa yürüyüşler, belki biraz hafif egzersiz, belki de birkaç esneme hareketi... Emin ol, bu tür aktiviteler bedenini rahatlatmanın en iyi yollarından biri olacak. Unutma, esneme hareketleri senin için adeta bir şifa olabilir! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gökyüzünde yaşanan Mars ve Jüpiter arasındaki kare açı, senin enerjik ve tutkulu doğanızı biraz olsun zorlayabilir. Bu kozmik etkileşim, özellikle hormon dengen üzerinde hassasiyet yaratabilir. Bu durum, belki de daha önce hiç fark etmediğin bir uyku düzensizliğine yol açabilir.

Eğer gece geç saatlere kadar süren enerjini kontrol altına almakta zorlanıyorsan, belki de bu durumun altında yatan sebep gökyüzündeki karesi açıdır. Bu durumu hafifletmek için, akşam saatlerinde ekran süreni azaltmayı dene. Bilgisayar, televizyon veya telefon ekranlarının mavi ışığı, zaten hassaslaşan uyku düzenini daha da karmaşık hale getirebilir. Bunun yanı sıra, meditasyon yapmayı düşün deriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün enerjin her zamanki gibi bugün de tavan yapabilir. Ancak unutma ki bu yüksek enerjiyi doğru bir şekilde yönetmezsen, spor esnasında kendini aşırı zorlaman kaçınılmaz olabilir.

Spor yaparken, aşırıya kaçmamak ve dengeli hareket etmek çok önemlidir. Özellikle bacak ve kalça bölgelerini esnetmek, hem kaslarının daha esnek ve güçlü olmasını sağlar, hem de olası sakatlıkları önler. Bu bölgeleri esnetmek için yoga, pilates gibi spor dallarını deneyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, gezegenlerin konumu, bu dönemde bel ve diz bölgelerinde biraz daha fazla baskı hissetmene neden olabilir. Bu durum, özellikle ağır işlerle uğraşanların ya da günlük hayatta fazla yük taşımak zorunda kalanların için biraz daha zorlayıcı olabilir. 

Öncelikle, bedenini güçlendirecek ama aynı zamanda dengeli egzersizler yapmayı tercih etmelisin. Yani, bu dönemde vücudunu zorlayacak ağır sporlardan kaçınmanda fayda olabilir. Bunun yerine yoga, pilates gibi daha hafif ve dengeli egzersizlerle vücudunu güçlendirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün astrolojik enerjilerin seni biraz daha hassas kılabileceği bir gün. Özellikle dolaşım sistemin bugün biraz daha duyarlı olabilir. Bu nedenle, hareketsiz kalmaktan kaçınmanı öneriyoruz. Belki biraz yoga, belki biraz pilates ya da sadece evin içinde hafif bir tempoda yürüyüş bile işe yarayabilir.

Sıvı tüketimine de özellikle dikkat etmelisin. Su, bitki çayları, meyve suları... Seçenek çok! Ancak unutma, kafeinli içecekler yerine daha doğal ve sağlıklı seçenekleri tercih etmek senin için çok daha iyi olacaktır. Sabah saatleri ise senin için altın değerinde olabilir. Güneş'in ilk ışıklarıyla birlikte kısa bir yürüyüş yapmayı düşün. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün özellikle bağışıklık sistemine ekstra özen göstermen gerektiğini hatırlatmak isteriz. Gökyüzündeki Mars ile Jüpiter karesi, enerjini düşürebilir ve seni halsiz, yorgun hissettirebilir. Ancak endişelenme, çünkü bu durumla başa çıkmanın yolları var.

Omega-3 içeren yiyecekler, bu dönemde tam da ihtiyacın olan şey olabilir. Omega-3, bağışıklık sistemini güçlendiren ve enerji seviyelerini yükselten bir besindir. Somon, uskumru, ceviz ve chia tohumları gibi omega-3 açısından zengin yiyecekler tüketerek kendini daha enerjik ve canlı hissedebilirsin. Tabii ki, sağlıklı bir diyetin yanı sıra, yeterli uyku da oldukça önemlidir unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın