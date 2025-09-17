Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 18 Eylül Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Merkür'ün Terazi burcunda parıldayan etkisi, zihinsel aktivitelerin hızını bir hayli artırıyor. Bu durum, yoğun konsantrasyon gerektiren işlerde veya detaylı planlamalar yaparken biraz kafa karışıklığına ve yorgunluğa sebep olabilir. Bu yüzden, bugün belki biraz daha fazla çay molası vermen gerekebilir. Gözlerin ve baş bölgen hassaslaşabilir, bu yüzden onları fazla zorlamamakta fayda var.

Kendine kısa molalar vererek zihnini dinlendirmeye özen göster. Belki bir kitap okuyabilir, belki de favori müziklerini dinleyerek kendini rahatlatabilirsin. Bir parka gidip doğa ile iç içe bir yürüyüş yapmak ya da yoga matını serip birkaç nefes egzersizi da sana çok iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…