Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 16 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün senin için biraz farklı bir gün olacak. Çünkü bedenin ve duyguların arasındaki bağ bugün daha da güçleniyor. Evrenin romantik çifti Venüs ve Mars, seni bir altmışlık dansına davet ediyor. Bu dans, hem ruhsal hem de fiziksel bir arınma süreci olacak.

Tabii bu süreçte sinir ve stres senin en büyük düşmanın olacaktır. Bu nedenle, öfkeni yenmeli ve sakin kalmanın yollarını bulmalısın. Belki biraz meditasyon yapabilirsin, belki de bir yoga dersine katılabilirsin. Bir başka harika seçenek de ılık bir banyo. Su, hem bedenini hem de ruhunu temizleyebilir. Banyoda geçireceğin birkaç dakika, tüm stresini atmana yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…