Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 15 Eylül Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün senin için enerjini doğru yönlendirmenin kritik olduğu bir gün olacak. Haftanın ilk gününde, motivasyonun tavan yapmış durumda olsa da bu enerjiyi kontrol etmek de senin görevin. Fiziksel aktivitelerde bulunurken, bedenini aşırı yüklememeye özen göster. Egzersiz yaparken, aşırıya kaçmaktan kaçın. Belki tempolu bir yürüyüş, belki de hafif güç hareketleri... İşte bu tür aktiviteler, enerjinin doğru yönde akmasına yardımcı olacak.

Bedenini dinlendirmek kadar zihnini de dinlendirmeyi unutma. Kısa meditasyonlar veya nefes egzersizleri, günün ortasında mola vermen için harika bir fırsat. Bu molalar, zihnin ve bedenin birlikte yeniden enerji toplamasına yardımcı olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…