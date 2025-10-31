onedio
Kasım Boğa Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
Kasım 2025, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2025 - 18:16

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Kasım ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Boğa ve yükselen Boğa burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Kasım ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Kasım ayına özel aylık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda
Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu ay aşk hayatında 19 Kasım’daki Akrep Yeni Ayı tutkularını yeniden ateşliyor. Bu enerji, seni duygusal derinliklerle yüzleşmeye çağırıyor. Uzun süredir hislerini bastırıyorsan artık saklayamayacaksın. Yeni Ay, bekar Boğalar için manyetik bir çekim yaratıyor; tanışacağın biri seni ilk bakışta etkileyebilir. 

İlişkisi olanlar içinse Yeni Ay “ya tam bağlan ya bırak” diyor. Partnerinle arandaki duygusal yoğunluk artabilir, hatta bazı Boğalar için evlilik kararı dahi gündeme gelebilir. Kalbini açmak cesaret ister ama bu kez korkusuzsun. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

