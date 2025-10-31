Sevgili Boğa, bu ay aşk hayatında 19 Kasım’daki Akrep Yeni Ayı tutkularını yeniden ateşliyor. Bu enerji, seni duygusal derinliklerle yüzleşmeye çağırıyor. Uzun süredir hislerini bastırıyorsan artık saklayamayacaksın. Yeni Ay, bekar Boğalar için manyetik bir çekim yaratıyor; tanışacağın biri seni ilk bakışta etkileyebilir.

İlişkisi olanlar içinse Yeni Ay “ya tam bağlan ya bırak” diyor. Partnerinle arandaki duygusal yoğunluk artabilir, hatta bazı Boğalar için evlilik kararı dahi gündeme gelebilir. Kalbini açmak cesaret ister ama bu kez korkusuzsun. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…