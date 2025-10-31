onedio
Kasım Boğa Burcu Aylık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
Kasım 2025, Aylık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2025 - 18:16

Gökyüzü Kasım ayında bir hayli hareketli! Boğa ve yükselen Boğa burçları Kasım ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Kasım ayı nasıl geçecek? Bu ay Boğa ve yükselen Boğa burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu aylık burç yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları



Sevgili Boğa, bu ay Mars ile Neptün üçgeni, kariyerinde ilhamın kapılarını açıyor. Özellikle sosyal medya, sanat, eğitim veya yardım projeleriyle ilgili bir vizyon geliştiriyorsun. Hayalini kurduğun işe dair adımların somutlaşması için mükemmel bir zaman.

7 Kasım’da Uranüs yeniden senin burcuna geçiyor ve mesleki sahnede sıra dışı fikirlerin dikkat çekiyor. Kuralları yıkmak, yenilik getirmek ya da alışılmışı bozmak seni zirveye taşıyabilir. Bu enerjiyi iyi yönetirsen kalıpları aşan bir başarı seni bekliyor.

Aşk hayatında 19 Kasım’daki Akrep Yeni Ayı yeni başlangıçların habercisi. Bekarsan güçlü bir çekim seni etkileyebilir; ilişkisi olan Boğalar ise partneriyle derin bir duygusal yenilenme yaşayabilir. Tutku yükseliyor, kalbin hızla atıyor. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

