Sevgili Boğa, bu ay Mars ile Neptün üçgeni, kariyerinde ilhamın kapılarını açıyor. Özellikle sosyal medya, sanat, eğitim veya yardım projeleriyle ilgili bir vizyon geliştiriyorsun. Hayalini kurduğun işe dair adımların somutlaşması için mükemmel bir zaman.

7 Kasım’da Uranüs yeniden senin burcuna geçiyor ve mesleki sahnede sıra dışı fikirlerin dikkat çekiyor. Kuralları yıkmak, yenilik getirmek ya da alışılmışı bozmak seni zirveye taşıyabilir. Bu enerjiyi iyi yönetirsen kalıpları aşan bir başarı seni bekliyor.

Aşk hayatında 19 Kasım’daki Akrep Yeni Ayı yeni başlangıçların habercisi. Bekarsan güçlü bir çekim seni etkileyebilir; ilişkisi olan Boğalar ise partneriyle derin bir duygusal yenilenme yaşayabilir. Tutku yükseliyor, kalbin hızla atıyor. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…