Kasım 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Astroloji Editörü
31.10.2025 - 18:46

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Boğa ve yükselen Boğa burçlarının Kasım ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Kasım ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu ay… Uranüs’ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte vücutta ani değişimler ve sürpriz durumlar yaşanabilir. Stres ve rutin dışı olaylar uyku düzenini etkileyebilir; özellikle ay ortasında uykuya özen göstermelisin. 

Yoga veya meditasyon gibi rahatlatıcı teknikler, sinir sistemini sakinleştirip enerjini dengeleyecek. Beslenmende omega-3 ve vitamin ağırlıklı besinler, bağışıklığını güçlendirecek. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

