Sevgili Boğa, bu ay… Uranüs’ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte vücutta ani değişimler ve sürpriz durumlar yaşanabilir. Stres ve rutin dışı olaylar uyku düzenini etkileyebilir; özellikle ay ortasında uykuya özen göstermelisin.

Yoga veya meditasyon gibi rahatlatıcı teknikler, sinir sistemini sakinleştirip enerjini dengeleyecek. Beslenmende omega-3 ve vitamin ağırlıklı besinler, bağışıklığını güçlendirecek. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…