Sevgili Boğa, bu ay Mars ile Neptün üçgeni, kariyerinde ilham ve sezgi getiriyor. Yaratıcılık gerektiren projelerde öne çıkacak, stratejik kararlarında daha net ve etkili olacaksın. Bu ay iş dünyasında hayal gücünü somut başarıya dönüştürme fırsatın yüksek. Ekip çalışmalarında rehberlik yapabilir, vizyonunla diğerlerini etkileyebilirsin. İşle ilgili duygusal zekanı kullanmak, seni hem ekip içinde hem de patron gözünde ön plana çıkaracak.

Uranüs’ün Boğa burcuna yeniden geçişi, beklenmedik projeler ve yenilikçi fikirlerle öne çıkmanı sağlıyor. Rutinleri bozmak, alışılmış yöntemlerin dışına çıkmak sana büyük avantaj sağlayacak. Ani teklif ve fırsatları doğru değerlendirirsen, uzun vadede kalıcı ve dikkat çekici bir başarı elde edebilirsin. Değişime açık olmak, seni öne çıkarırken yaratıcılığın da ön plana çıkacak. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…