22 Eylül - 28 Eylül Boğa Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta senin için iş hayatında düzen ve denge arayışını artıracak bir dönem başlıyor. Güneş, Terazi burcuna geçiş yaparak, iş yerinde uyum ve dengeyi ön plana çıkarıyor. Bu dönemde iş arkadaşlarınla kuracağın uyumlu ilişkiler sadece işlerini kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda prestijini de yükseltecek. Ancak, her zaman olduğu gibi her şey tozpembe olmayabilir. Mars'ın Akrep burcuna geçişi, ortaklık durumlarında bir miktar gerginlik yaratabilir. Bu durumda sakin ve dengeli bir yaklaşım sergilemen yararına olacaktır.

Haftanın ortasında ise Güneş ile Neptün arasındaki ilişki, kariyer hedeflerini ve hayallerini yeniden gözden geçirmeni gerektirebilir. Hayallerinle gerçekler arasında bir denge kurmak ve netlik kazanmak bu dönemde önem kazanıyor. Hafta sonu devreye giren Plüton ise uzun vadeli iş planlarını sağlama almanı sağlayacak. Bu dönemde, tüm çalışmalarının ve çabalarının takdir edilmesi ve fark edilmesi oldukça olası. Göster kendini! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…