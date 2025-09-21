onedio
Haberler
Yaşam
Astroloji
Boğa Burcu
22 Eylül - 28 Eylül Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
22 - 28 Eylül 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 22 Eylül - 28 Eylül haftasında Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta Mars, gizemli Akrep burcunda yolculuğuna devam ediyor. Bu durum, senin sağlık evreni üzerinde etkili olacak. Gökyüzüdeki bu hareketlilik, enerjini ve bağışıklık sistemini güçlendirecek. Ama bir yandan da sindirim sistemini hassaslaştırabilir. Yani, bu hafta biraz daha hafif ve sağlıklı beslenmeye özen göstermekte fayda var. Ağır ve yağlı yemeklerden uzak durmak, miden için bir nefes almak anlamına gelecek.

Hafta ortasında ise Güneş ile Uranüs arasında bir üçgen oluşacak. Bu durum, senin uyku düzenini biraz alt üst edebilir. Gece geç saatlere kadar ekran karşısında vakit geçirmek, uykunu kaçırabilir. Belki bu hafta biraz daha erken yatmayı ve akşamları telefon, bilgisayar gibi elektronik aletlerden uzak durmayı deneyebilirsin. Böylece hem daha rahat bir uyku çekebilir, hem de enerjini koruyabilirsin. Unutma, sağlık her şeyden önemli! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

