22 Eylül - 28 Eylül Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta Mars, gizemli Akrep burcunda yolculuğuna devam ediyor. Bu durum, senin sağlık evreni üzerinde etkili olacak. Gökyüzüdeki bu hareketlilik, enerjini ve bağışıklık sistemini güçlendirecek. Ama bir yandan da sindirim sistemini hassaslaştırabilir. Yani, bu hafta biraz daha hafif ve sağlıklı beslenmeye özen göstermekte fayda var. Ağır ve yağlı yemeklerden uzak durmak, miden için bir nefes almak anlamına gelecek.

Hafta ortasında ise Güneş ile Uranüs arasında bir üçgen oluşacak. Bu durum, senin uyku düzenini biraz alt üst edebilir. Gece geç saatlere kadar ekran karşısında vakit geçirmek, uykunu kaçırabilir. Belki bu hafta biraz daha erken yatmayı ve akşamları telefon, bilgisayar gibi elektronik aletlerden uzak durmayı deneyebilirsin. Böylece hem daha rahat bir uyku çekebilir, hem de enerjini koruyabilirsin. Unutma, sağlık her şeyden önemli! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…